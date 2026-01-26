Una legge per istituire il Reddito di cittadinanza siciliano, lo annuncia il Movimento 5 Stelle

Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola. E’ la proposta di legge targata Movimento 5 Stelle, che verrà presentata domani, martedì 27 gennaio alle 11.00 nella Sala Pio La Torre, all’Assemblea Regionale Siciliana. L’iniziativa legislativa presentata dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle e che sarà depositata domani, sotto forma di disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana mira a rispondere alle condizioni di povertà ed esclusione sociale che caratterizzano ampie fasce della popolazione dell’Isola, dove alcune delle misure applicate, come l’Assegno di Inclusione, risultano essere insufficienti. La riduzione della platea e degli importi ha infatti lasciato senza adeguata tutela migliaia di cittadini, in una regione che presenta fragilità sociali e occupazionali strutturali.

Alla presentazione della proposta di legge regionale interverranno: Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro e figura di riferimento del Reddito di cittadinanza nazionale, Aldo Penna promotore della bozza di legge, Roberto D’Agostino, già Presidente del Comitato provinciale INPS di Palermo, Giancarlo Minaldi, docente di Scienze Politiche e Giampiero Trizzino, già deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana. I lavori saranno conclusi da Nuccio Di Paola, Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia.