Politica

Una legge per istituire il Reddito di cittadinanza siciliano, lo annuncia il Movimento 5 Stelle

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un reddito di cittadinanza siciliano per i residenti dell’Isola. E’ la proposta di legge targata Movimento 5 Stelle, che verrà presentata domani, martedì 27 gennaio alle 11.00 nella Sala Pio La Torre, all’Assemblea Regionale Siciliana. L’iniziativa legislativa presentata dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle e che sarà depositata domani, sotto forma di disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana mira a rispondere alle condizioni di povertà ed esclusione sociale che caratterizzano ampie fasce della popolazione dell’Isola, dove alcune delle misure applicate, come l’Assegno di Inclusione, risultano essere insufficienti. La riduzione della platea e degli importi ha infatti lasciato senza adeguata tutela migliaia di cittadini, in una regione che presenta fragilità sociali e occupazionali strutturali.

Alla presentazione della proposta di legge regionale interverranno: Nunzia Catalfo, già Ministra del Lavoro e figura di riferimento del Reddito di cittadinanza nazionale, Aldo Penna promotore della bozza di legge, Roberto D’Agostino, già Presidente del Comitato provinciale INPS di Palermo, Giancarlo Minaldi, docente di Scienze Politiche e Giampiero Trizzino, già deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana. I lavori saranno conclusi da Nuccio Di Paola, Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia.

News suggerite per te:

  1. Arpa Sicilia, la Fials annuncia un sit-in di protesta: applicare la legge e stabilizzare 95 precari
  2. Dal Reddito di Cittadinanza al nuovo Assegno, denunciati 62 furbetti per frode
  3. Stelle Michelin in arrivo: Heinz Beck annuncia lo sbarco a Palermo nel 2026
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia a Palermo, Francesco Correnti muore a 26 anni dopo il malore: scatta inchiesta
Cronaca In primo piano
Palermo, controlli su sicurezza e lavoro nero: sanzioni per oltre 25mila euro
Cronaca
Emergenza ciclone Harry, Schifani guida la cabina di regia
Politica
Addio a Kasta Diva, il performer siciliano muore a 40 anni
Cronaca
Incidente in viale Regione all’altezza di via Perpignano: un ferito e traffico in tilt
Cronaca