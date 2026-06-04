Policlinico di Palermo, operativo il nuovo reparto di Neurologia: 10 posti letto attivi

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo sono entrati in funzione i nuovi locali dell’unità operativa di neurologia diretta dal Professore Angelo L’abate. Ubicato al terzo piano dell’edificio 14, il reparto dispone attualmente di 10 posti letto, di cui 8 destinati alla degenza ordinaria e 2 riservati ai pazienti con malattie neuromuscolari. I posti attivati rappresentano il primo nucleo dei 22 complessivamente previsti, che comprenderanno anche quelli dedicati alla Stroke Unit di I livello.

La nuova sede della neurologia è stata progettata per garantire standard elevati di assistenza, sicurezza e comfort per i pazienti affetti da patologie neurologiche acute e croniche. “L’attivazione del nuovo reparto di Neurologia rappresenta un traguardo importante nel percorso di potenziamento e ammodernamento della nostra offerta sanitaria – dichiara la Direttrice Generale Maria Grazia Furnari –. Negli ultimi anni l’Azienda è stata interessata da numerosi interventi strutturali, legati sia agli investimenti del PNRR sia all’adeguamento alle normative antincendio, che hanno comportato inevitabili riorganizzazioni e disagi. Oggi iniziamo a raccogliere i frutti di questo grande lavoro di trasformazione. Con la progressiva conclusione dei cantieri nei prossimi mesi, l’Azienda potrà tornare alla piena normalità operativa, disponendo però di strutture più moderne, sicure ed efficienti. I nuovi locali di Neurologia, insieme alla futura attivazione della Stroke Unit di I livello e al potenziamento dei posti letto dedicati alle malattie neuromuscolari, testimonia concretamente il nostro impegno nel garantire ai cittadini cure sempre più qualificate, innovative e vicine ai bisogni del territorio».

All’interno della Unità Operativa Complessa sono inoltre attivi Centri di Riferimento Regionali dedicati alla Sclerosi Multipla, alle Malattie Neuromuscolari, ai Disordini del Movimento e all’Epilessia, confermando il ruolo strategico della struttura nell’ambito dell’assistenza neurologica specialistica.

“Sono molto orgoglioso, a sette mesi dal mio arrivo a Palermo, – afferma il professore Labate che nei giorni scorsi ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dal Presidente della Repubblica – di poter inaugurare i primi 10 posti della Clinica Neurologica della AOUP di Palermo in un edificio strategico. La presenza di un ascensore esterno dedicato al trasporto dei pazienti, compresi quelli barellati, permette di garantire un percorso Stroke altamente efficiente e privilegiato, grazie al collegamento con la Radiologia e, in particolare, con la Neuroradiologia. In una prospettiva di sviluppo orientata alla realizzazione di una futura Palazzina delle Neuroscienze, questa organizzazione rappresenta un elemento di unicità nel panorama del Mezzogiorno e un modello virtuoso di integrazione assistenziale e organizzativa da perseguire. Voglio ringraziare il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, la Direttrice Generale del Policlinico e tutta la Direzione strategica dell’AOUP per la loro fiducia e lungimiranza nel sottoscrivere questo progetto”.

Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri sottolinea: “L’apertura del nuovo reparto di Neurologia rappresenta un tassello fondamentale per il rafforzamento dell’offerta sanitaria sul territorio, restituendo centralità a servizi che negli anni scorsi sono stati fortemente ridimensionati e penalizzati. Questo importante risultato assume un valore strategico non solo per l’assistenza ai pazienti, ma anche per le attività della Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Palermo, offrendo ai giovani specializzandi la possibilità di completare nel capoluogo siciliano un percorso di alta formazione in un contesto moderno, qualificato e pienamente integrato con le attività cliniche. Particolarmente significativa è inoltre la collocazione del reparto all’interno dell’edificio 14, dove è già presente la Radiologia: una scelta che rafforza una visione integrata dei servizi e favorisce un collegamento altamente funzionale tra diagnosi e trattamento, a beneficio della qualità delle cure e dell’efficienza del sistema sanitario”.

Il Presidente della Scuola di Medicina, Antonino Giarratano commenta: “Con la riapertura e la ristrutturazione della UOC di Neurologia inizia un percorso di recupero di quegli spazi clinico assistenziali e di quella offerta di qualità di cui i pazienti e gli studenti hanno bisogno. I primi hanno sofferto a lungo in conseguenza dei lavori ex PNRR che hanno obbligato la nostra Azienda Ospedaliera a rimodulare per alcuni mesi l’offerta sanitaria e i secondi hanno dovuto riorganizzare il loro percorso formativo su piani diversi, cosa che è stata resa possibile dai sacrifici del Personale Docente. La Scuola di Medicina nella sua interezza attende con impazienza i prossimi passi e le prossime “riaperture” finalizzate al miglioramento della sua triplice attività: didattica, ricerca e assistenza”.