CronacaPalermo

Social, foto e ruoli divisi: smontata organizzazione della prostituzione dopo denuncia a Monreale

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Monreale, 19enni rubano in villetta ma i Carabinieri li sorprendono, arrestati

Ruoli divisi, appuntamenti coordinati via social e selezione dei clienti con foto preventive: smantellata un’organizzazione attiva tra Palermo e provincia. Tutto nasce da un furto denunciato a Monreale.

Un anno e quattro mesi di intercettazioni e pedinamenti per smontare un’organizzazione che gestiva la prostituzione con metodi quasi aziendali: ruoli separati, comunicazioni cifrate sui social, tariffe definite e persino un sistema di selezione basato su fotografie inviate in anticipo ai clienti. Al termine dell’indagine, i carabinieri della compagnia di Monreale hanno eseguito due fermi a carico di altrettanti palermitani, di 30 e 47 anni, su ordinanza del gip di Palermo.

Il punto di partenza era stato quasi banale. Un ventiquattrenne si era presentato alla stazione di Monreale per denunciare il furto del proprio portatile, indicando come sospettata una donna con cui aveva avuto un incontro a pagamento procurato da un intermediario di fiducia. Quel dettaglio aveva aperto uno spiraglio su qualcosa di molto più grande: una rete che coinvolgeva almeno sei donne operative tra il capoluogo e l’hinterland.

Il quarantasettenne era il fulcro operativo del gruppo: si occupava di reclutare le donne, stabilire i prezzi, organizzare la logistica degli incontri e gestire i pagamenti. Il trentenne fungeva da braccio esecutivo — gestiva i contatti con i clienti, accompagnava fisicamente le donne e restava nelle vicinanze durante gli incontri per monitorarne lo svolgimento. L’attività copriva sia appuntamenti in auto che a domicilio, coordinati tramite telefoni cellulari e piattaforme social.

A conclusione delle operazioni — condotte in sinergia con le compagnie di Bagheria e Matera — il quarantasettenne è finito al Pagliarelli, mentre il trentenne, già in una comunità terapeutica a Matera per un procedimento separato, è stato posto agli arresti domiciliari nella stessa struttura.

Consigliati per te

  1. Elicotteri militari americani atterrano nel cuore del Parco delle Madonie: le foto fanno il giro dei social
  2. Frode sul gasolio, sequestro e denuncia della GdF
  3. Corse di cavalli clandestine tra Termini e Trabia: sei nei guai, le gare venivano trasmesse sui social
  4. Gelosia per i mariti sui social, 6 donne si menano a Palermo: “Hanno messo gli occhi su mariti e fidanzati”
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Tragico incidente a Pantelleria, 52enne in coma al Civico di Palermo
Cronaca Trapani
Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino
Schianto sulla statale 115 tra Maserati e Lancia Y: cinque feriti, tra loro un bambino
Agrigento Cronaca
Torna in Sicilia dalla Germania per sistemare casa, cade dal serbatoio e muore
Torna in Sicilia dalla Germania per sistemare casa, cade dal serbatoio e muore
Cronaca Siracusa
Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri
Bambino si perde in spiaggia a Lascari: ritrovato dai carabinieri
Cronaca
Intimidazione a Monreale, proiettili sotto i lucchetti di un locale in via Venero
Cronaca In primo piano Palermo