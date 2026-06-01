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Corsa ai concorsi in sanità: 70 posti disponibili nelle Asp siciliane

di Redazione Web
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Asp e aziende ospedaliere di tutta la Sicilia aprono le selezioni: si va dai 28 dirigenti medici cercati da Ragusa agli educatori socio-pedagogici di Agrigento, fino agli informatici di Messina e agli amministrativi di Palermo.

La sanità pubblica siciliana cerca personale su più fronti. La Gazzetta Ufficiale della Regione ha pubblicato una nuova tornata di bandi che coinvolge Asp e aziende ospedaliere di quasi tutte le province dell’Isola: oltre settanta le posizioni aperte, tra concorsi, stabilizzazioni e incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Il pacchetto più consistente arriva dall’Asp di Ragusa, con una selezione per 28 dirigenti medici distribuiti su diverse specialità. Cinque posti analoghi sono stati messi a bando dall’Asp di Siracusa. Ad Agrigento il ventaglio è più articolato: concorsi per dirigenti medici, un posto di dirigente clinico, quattro figure di dirigente avvocato, tre tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria; a questi si aggiungono cinque incarichi quinquennali per direttori di distretto sanitario, la direzione dell’Unità operativa di Urologia e una procedura di stabilizzazione per nove educatori socio-pedagogici.

A Caltanissetta sono stati avviati avvisi per direzioni di strutture complesse e stabilizzazioni riservate a psicologi, odontoiatri e tecnici della neuropsicomotricità. A Catania, l’Asp cerca il direttore della Patologia clinica del presidio di Caltagirone, mentre l’Arnas Cannizzaro seleziona due ginecologi-ostetrici.

A Messina si moltiplicano le opportunità: il Policlinico universitario cerca un neurochirurgo, l’ospedale Papardo un assistente amministrativo e due tecnici specialistici, l’Asp punta su informatici e responsabili di servizi territoriali — igiene alimentare, salute mentale, vigilanza farmaceutica. A Palermo, Villa Sofia-Cervello ha riaperto i termini per 15 figure amministrative.

Nella stessa Gazzetta è stato pubblicato anche il bando per l’ammissione al corso triennale di Medicina generale 2026-2029, il percorso formativo che porta alla professione di medico di famiglia.

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