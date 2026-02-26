Assunzioni RAP 2026: al via la selezione per dirigenti, poi toccherà agli amministrativi

La RAP S.p.A., società che gestisce l’igiene ambientale a Palermo, prosegue nel suo percorso di riassetto organizzativo. In linea con la determina del Consiglio di Amministrazione dello scorso 29 gennaio, l’azienda ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando di selezione pubblica per l’assunzione di due dirigenti tecnici. L’avviso sarà consultabile a partire da domani, venerdì 27 febbraio 2026, sui portali istituzionali della RAP e del Comune di Palermo.

La selezione avverrà per titoli e colloquio. I candidati ideali devono vantare un’esperienza pregressa specifica nella gestione dei sistemi di raccolta e degli impianti di smaltimento o recupero rifiuti.

* Tipo di contratto: Tempo determinato (3 anni), con possibilità di rinnovo.

* Scadenza: Le istanze devono essere inviate entro il 30 marzo 2026.

* Modalità: La candidatura va presentata esclusivamente online tramite la piattaforma ConcorsiSmart.

L’inserimento dei tecnici non è un evento isolato, ma parte del piano del fabbisogno 2020-2024. Oltre alla dirigenza tecnica, è previsto a breve un bando per due dirigenti amministrativi. Il rafforzamento dell’organico interessa però soprattutto la forza operativa. Dopo l’ingresso di oltre 400 unità tra operai e autisti nell’ultimo biennio, nel mese di marzo sono previsti ulteriori 52 innesti tra gli operai e 6 nuovi autisti, seguiti da altri 30 giovani per completare il turnover del 2025.

L’obiettivo dichiarato dal vertice aziendale è colmare le carenze di personale per ottimizzare i servizi di spazzamento e raccolta, con un focus strategico sull’incremento delle percentuali di raccolta differenziata in tutta la città.