ZEN: la Rap rimuove i rifiuti scortata dalla Polizia Municipale

A seguito del grave atto intimidatorio, perpetrato da ignoti nel quartiere ZEN ai danni di una ditta incaricata da RAP della rimozione di ingombranti di materiale legnoso – episodio per il quale è stata sporta formale denuncia alla Questura di Palermo – l’Assessore all’Ambiente Pietro Alongi ha pianificato, a partire dalla mattinata odierna, specifiche attività di rimozione dei rifiuti presenti nell’area.

Le operazioni si sono svolte, a partire da questa mattina, con l’affiancamento di due pattuglie della Polizia Municipale, al fine di garantire condizioni di sicurezza e serenità agli operatori impegnati negli interventi.

Le zone interessate dalle attività di rimozione del materiale legnoso sono state, in particolare, via Agesia da Siracusa, via Fausto Coppi, via Costante Girardengo e via Marchese Nicolò Pensabene.

A testimonianza della compattezza delle istituzioni di fronte a ogni forma di minaccia criminale, erano presenti sul posto, oltre all’Assessore Alongi e alla Polizia Municipale, anche il Presidente della RAP Giuseppe Todaro e il Direttore Generale Massimo Collesano. «L’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore Alongi – ribadisce con fermezza che non si farà intimidire da tentativi di condizionamenti volti a lasciare i quartieri nel degrado. La priorità resta la sicurezza, la legalità e il decoro della città». «Come sempre – aggiunge Todaro – siamo pronti a fare la nostra parte e a mettere in campo tutte le risorse necessarie per restituire decoro a ogni angolo della città, perché per noi ogni zona e ogni quartiere meritano la stessa attenzione. Confidiamo che anche i cittadini, oggi più che mai, raccolgano la sfida e ci diano una mano nel rispetto del bene pubblico».