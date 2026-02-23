Generazioni in scena: Scuote l’anima mia Eros l’8 marzo al Teatro Al Convento di Palermo

Sei donne di diverse generazioni unite idealmente dallo stesso viaggio emotivo: quello, impervio ed affascinante, negli abissi inesplorati dell’anima. Un viaggio che le protagoniste vogliono compiere insieme al pubblico. È da questa idea che nasce Scuote l’anima mia Eros, spettacolo scritto ed ideato da Giusi Russo, e che andrà in scena domenica 8 marzo, dalle ore 18 al Teatro Al Convento di Palermo.

“Ho voluto riunire sullo stesso palco donne di generazioni differenti – dichiara la scrittrice Giusi Russo- per riflettere insieme al pubblico sulla potenza dell’ amore: un sentimento innervato di contraddizioni che, da sempre e ad ogni età, coinvolge e sconvolge”.

“Il titolo poetico dello spettacolo, Scuote l’anima mia Eros- racconta ancora l’ideatrice dello spettacolo- ci riporta indietro nel tempo: al verso, intenso e struggente, della poetessa Saffo, prima fra tutti a cantare l’amore e i suoi tumulti, l’amore e le sue spinte, talvolta, rovinose”.

In una scenografia essenziale, ma densamente simbolica, le performances saranno affidate, ora alla narrazione, ora alla parola cantata, in un continuum che mira al coinvolgimento e alla partecipazione emotiva del pubblico.

In scena, dunque, talenti giovani e meno giovani: Sara Rinaldi e Giusi Russo quali voci narranti; Giorgia Abbate, Maria Arcabascio, Martina Di Grigoli, Ketty Lopes, Giada Riera quali voci canore.

Ci sarà inoltre uno special guest della serata: al sax il musicista Francesco Patti.

Presenterà l’evento Sofia Modica.

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente in teatro la sera dell’evento.