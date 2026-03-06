Salute e Sanità

Dal Policlinico di Palermo alla guida del JAACC: il prof Cortegiani nuovo direttore della rivista SIAARTI

Il prof. Andrea Cortegiani del Policlinico di Palermo nominato Editor in Chief del JAACC, rivista ufficiale SIAARTI
di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Il Professore Andrea Cortegiani, responsabile dell’unità operativa semplice Terapia intensiva polivalente del Policlinico, nell’ambito del Dipartimento di Emergenza diretto dal Professore Antonino Giarratano, è stato nominato nuovo Editor in Chief del Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care (JAACC), pubblicazione ufficiale della SIAARTI, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva.

Il JAACC è una rivista scientifica internazionale tra le più autorevoli del settore, presente sui principali database scientifici a livello mondiale. «È un grande onore per me essere chiamato a dirigere una rivista scientifica prestigiosa come il JAACC» – dichiara Cortegiani, professore associato di Anestesiologia dell’Università di Palermo –. «Sono onorato di guidare un board editoriale composto da alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale e internazionale nei campi dell’Anestesiologia, della Medicina perioperatoria, della Terapia Intensiva e del Dolore. La pubblicazione di ricerche scientifiche metodologicamente solide è fondamentale per poterle poi tradurre nella pratica clinica quotidiana. È una grande responsabilità garantire che la rivista continui a crescere come punto di riferimento autorevole per la comunità scientifica e clinica, mantenendo alta la qualità e il prestigio che la contraddistinguono».

Al Professore Cortegiani giungono i complimenti della Direttrice Generale del Policlinico Maria Grazia Furnari: «Rivolgo al Professore i miei migliori auguri per questo nuovo e prestigioso incarico, che rappresenta un riconoscimento significativo del suo valore scientifico, della sua competenza e del costante impegno nel campo della ricerca. Sono certa che, sotto la sua guida, la rivista continuerà a consolidare il proprio prestigio e a promuovere contributi scientifici di alto livello, favorendo il dialogo e l’avanzamento della conoscenza nella comunità accademica internazionale».

News suggerite per te:

  1. Il prof Nicola Scichilone del Policlinico di Palermo eletto Presidente nazionale della Società Italiana di Pneumologia
  2. Policlinico, Laura Vernuccio alla guida dell’Associazione Italiana Psicogeriatria
  3. Palermo, il prof Girolamo Geraci è il nuovo presidente nazionale dell’endoscopia digestiva
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Pioggia di rincari per la guerra, volano benzina e diesel: a rischio anche i prezzi alimentari
Economia&Lavoro
Da Sigonella decolla il drone spia per sorvegliare il sottomarino russo nel Mediterraneo, ecco cosa sta succedendo
Cronaca In primo piano
Mandorlo in Fiore, torna il treno della Valle dei Templi: 26 corse e biglietti da 4 euro
Eventi
In Sicilia si gira una nuova serie tv, casting aperti per attori
Economia&Lavoro
Palermo, arrivati in città 143 nuovi poliziotti
Economia&Lavoro In primo piano