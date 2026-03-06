Dal Policlinico di Palermo alla guida del JAACC: il prof Cortegiani nuovo direttore della rivista SIAARTI

Il Professore Andrea Cortegiani, responsabile dell’unità operativa semplice Terapia intensiva polivalente del Policlinico, nell’ambito del Dipartimento di Emergenza diretto dal Professore Antonino Giarratano, è stato nominato nuovo Editor in Chief del Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care (JAACC), pubblicazione ufficiale della SIAARTI, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva.

Il JAACC è una rivista scientifica internazionale tra le più autorevoli del settore, presente sui principali database scientifici a livello mondiale. «È un grande onore per me essere chiamato a dirigere una rivista scientifica prestigiosa come il JAACC» – dichiara Cortegiani, professore associato di Anestesiologia dell’Università di Palermo –. «Sono onorato di guidare un board editoriale composto da alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale e internazionale nei campi dell’Anestesiologia, della Medicina perioperatoria, della Terapia Intensiva e del Dolore. La pubblicazione di ricerche scientifiche metodologicamente solide è fondamentale per poterle poi tradurre nella pratica clinica quotidiana. È una grande responsabilità garantire che la rivista continui a crescere come punto di riferimento autorevole per la comunità scientifica e clinica, mantenendo alta la qualità e il prestigio che la contraddistinguono».

Al Professore Cortegiani giungono i complimenti della Direttrice Generale del Policlinico Maria Grazia Furnari: «Rivolgo al Professore i miei migliori auguri per questo nuovo e prestigioso incarico, che rappresenta un riconoscimento significativo del suo valore scientifico, della sua competenza e del costante impegno nel campo della ricerca. Sono certa che, sotto la sua guida, la rivista continuerà a consolidare il proprio prestigio e a promuovere contributi scientifici di alto livello, favorendo il dialogo e l’avanzamento della conoscenza nella comunità accademica internazionale».