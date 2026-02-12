Cronaca

Tenta di rubare un gruppo elettrogeno da 17 mila euro all’Arenella: arrestato 62enne

Voleva portarsi via un bottino decisamente ingombrante e costoso, ma il piano è andato in fumo grazie all’intervento dei Carabinieri della stazione Falde. Un uomo di 62 anni è stato tratto in arresto a Palermo, nella zona dell’Arenella, mentre tentava di sottrarre un gruppo elettrogeno di ingente valore da un presidio sanitario del quartiere.

Il macchinario, valutato circa 17 mila euro, appartiene a una ditta che si sta occupando dei lavori di manutenzione e ristrutturazione della struttura. Il sessantaduenne è stato sorpreso proprio nel momento clou del tentativo di furto, venendo immediatamente bloccato dai militari. Dopo l’operazione, il GIP del Tribunale di Palermo ha proceduto alla convalida del provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo.

