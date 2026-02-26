Terremoto oggi in Sicilia: scossa nel Tirreno a 54 chilometri da Palermo

Un evento sismico di lieve entità è stato registrato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, nel distretto del Tirreno meridionale. Secondo i rilievi effettuati dalla sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.6 ML.

L’epicentro è stato localizzato in mare, precisamente nello specchio d’acqua compreso tra l’isola di Ustica e il litorale della Sicilia occidentale. Le coordinate geografiche pongono il fenomeno a una distanza di circa 54 chilometri da Palermo, 76 chilometri da Trapani e 100 chilometri da Marsala. Nonostante la percezione del movimento tellurico, non si segnalano danni a persone o strutture, data l’intensità contenuta e la localizzazione marittima.