Cronaca

Terremoto oggi in Sicilia: scossa nel Tirreno a 54 chilometri da Palermo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un evento sismico di lieve entità è stato registrato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, nel distretto del Tirreno meridionale. Secondo i rilievi effettuati dalla sala operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.6 ML.

L’epicentro è stato localizzato in mare, precisamente nello specchio d’acqua compreso tra l’isola di Ustica e il litorale della Sicilia occidentale. Le coordinate geografiche pongono il fenomeno a una distanza di circa 54 chilometri da Palermo, 76 chilometri da Trapani e 100 chilometri da Marsala. Nonostante la percezione del movimento tellurico, non si segnalano danni a persone o strutture, data l’intensità contenuta e la localizzazione marittima.

Scopri di più da Diretta Sicilia

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

News suggerite per te:

  1. Terremoto in Sicilia, sequenza sismica nel Tirreno: scossa 3.9 al largo di Trapani
  2. Terremoto nella notte, scossa di magnitudo 3.2 nel Tirreno: i dati INGV
  3. Terremoto al largo di Palermo e scossa a Catania: doppio sisma nella notte in Sicilia
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Inseguimento in via Roma: poliziotto fuori servizio blocca ladro di abiti firmati
Cronaca
Terrore in via Messina Marine, entra col coltello ma la cassa è blindata: preso
Cronaca
Quarto giorno di sciopero Cmc, lavoratori in piazza Indipendenza: ricevuti dal capo di gabinetto della Regione
Cronaca
Alicia Keys a Sanremo, le origini siciliane della superstar: il nonno era di Sciacca
Intrattenimento
Gravi violazioni a Mondello: la Regione Siciliana revoca la concessione alla società Immobiliare Italo Belga
Cronaca In primo piano