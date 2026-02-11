Cronaca

Scossa di terremoto al largo di Palermo oggi 11 febbraio

Nuova scossa di terremoto al largo di Palermo. La terra dunque continua a tremare dopo i terremoti registrati nei giorni scorsi.

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il 11-02-2026 08:28:57 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 38.6147, 14.1508 ad una profondità di 30 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto è stato localizzato a 82 Km a NE di Bagheria e a 88 Km a NE di Palermo. Continua quindi la serie di scosse nella zona.

