Maxi recruiting nel turismo a Palermo: 25 hotel offrono 700 posti di lavoro

Il settore dell’ospitalità palermitana apre le porte a nuove carriere. Mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio 2026, l’Hotel San Paolo Palace ospiterà il Job Fair del settore turistico, una kermesse dedicata all’incontro tra domanda e offerta organizzata da Federalberghi Palermo, in sinergia con il Centro per l’Impiego e Sviluppo Lavoro Italia.

L’iniziativa vede la partecipazione di 25 strutture alberghiere del territorio, pronte a selezionare personale per 70 differenti profili professionali, con una stima complessiva di circa 700 posizioni aperte. Tra le realtà presenti spicca anche la compagnia Grimaldi Lines, a caccia di nuove figure da inserire nelle sezioni “hotel” del personale di bordo.

L’evento è strutturato per offrire il massimo accesso ai candidati:

* 28 gennaio: colloqui dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30.

* 29 gennaio: colloqui dalle 9:30 alle 14:00.

Sebbene sia consigliata la registrazione preventiva tramite QR code o link dedicato, sarà possibile accreditarsi direttamente sul posto presso il punto accoglienza dell’hotel in Via Messina Marine 91. I candidati dovranno presentarsi muniti di Curriculum Vitae aggiornato e documento d’identità. “Questa fiera rappresenta un modello concreto di collaborazione istituzionale,” dichiara Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo. “Il turismo non è solo economia, ma un ambito in cui costruire percorsi di carriera solidi. Cerchiamo talento ed entusiasmo per qualificare ulteriormente la nostra offerta di ospitalità.”