Quattordicenne palermitano arrestato con la droga nei genitali

Aveva quattordici anni e spacciava nel quartiere di via Oreto. Un ragazzino palermitano è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A fermarlo, nel pomeriggio di alcuni giorni fa, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico impegnati in un servizio ordinario di controllo del territorio.

I poliziotti lo hanno notato in via Paolo Emiliani Giudici: il giovane era fermo sul marciapiede con un atteggiamento che ha attirato l’attenzione della pattuglia. Quando ha visto avvicinarsi la volante ha provato ad allontanarsi di fretta, ma è stato bloccato prima che riuscisse a dileguarsi. L’agitazione visibile sul volto del ragazzo ha convinto gli agenti ad approfondire il controllo con una perquisizione personale.

Il risultato non ha lasciato dubbi. Nella tracolla che portava con sé sono stati trovati venti infiorescenze di marijuana, cinque dosi di hashish e settanta euro in contanti. La perquisizione è poi proseguita e ha portato a un secondo ritrovamento ancora più significativo: nascosta nelle parti intime, il quattordicenne aveva un’ulteriore busta contenente otto dosi di marijuana e sedici involucri di hashish confezionati in carta opaca.

Tutta la droga e il denaro contante, ritenuto il guadagno dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. Il minore è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, trasferito al centro di prima accoglienza Malaspina di Palermo.