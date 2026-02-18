Inoculati 16.500 vaccini nelle farmacie siciliane, record +45%

La campagna antinfluenzale si concluderà il prossimo 28 febbraio con un contributo significativo delle farmacie alla copertura vaccinale della popolazione in tutte le regioni italiane. In Sicilia, in particolare, nelle farmacie sono state somministrate 16.542 dosi, con un incremento del 45% rispetto alle 11.340 registrate nella campagna conclusasi a febbraio 2025. La quota più alta di vaccini è stata erogata nelle farmacie di Palermo e provincia, dove i cittadini immunizzati sono stati 6.030, contro i circa 5.500 della scorsa stagione invernale.

“Questi dati — commenta Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo — confermano che la rete delle farmacie territoriali svolge un ruolo fondamentale per il Servizio sanitario nazionale, non solo come presidio per la vaccinazione antinfluenzale, ma anche come hub vaccinale polivalente capace di rispondere con efficacia alla domanda di protezione contro il Covid-19 e altre patologie. La professionalità e l’efficienza con cui i farmacisti hanno svolto e continuano a svolgere questo compito anticipa di fatto i contenuti della legge sulle Semplificazioni, che prevede per la cosiddetta ‘farmacia dei servizi’ la possibilità di somministrare a soggetti maggiori di 12 anni tutti i vaccini inclusi nel piano nazionale di prevenzione vaccinale.”

“Il successo di questa campagna — conclude Tobia — ci dice che la farmacia può dare un contributo decisivo alla prevenzione sanitaria, favorendo un aumento della copertura vaccinale e garantendo ai cittadini un accesso rapido, sicuro e professionale a una gamma di vaccini sempre più ampia.”