Dramma in casa: acqua bollente su bimba di due anni, è grave

Attimi di terrore in un’abitazione di Vittoria, dove una bimba di appena due anni ha riportato gravi ustioni dopo essere stata colpita da acqua bollente. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da chiarire nei dettagli, la piccola sarebbe stata raggiunta da un getto di acqua bollente mentre si trovava in casa. Le scottature hanno interessato diverse zone del corpo, provocando lesioni serie che hanno richiesto un intervento immediato.

Mamma e papà hanno fatto scattare subito l’allarme chiamando i soccorsi. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochissimo tempo: i medici hanno soccorso la bambina, stabilizzandola prima del trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Ma le condizioni della piccola hanno reso necessario un trasferimento presso una struttura più specializzata. Considerando l’età della paziente e la gravità delle ferite, i sanitari hanno deciso per il ricovero immediato al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il trasporto è avvenuto in elisoccorso, viste le circostanze critiche.

La bambina si trova ora ricoverata nel reparto specializzato catanese, considerato un punto di riferimento in Sicilia per questo tipo di traumi. I medici mantengono la massima riservatezza sulla prognosi, mentre tutta la città di Vittoria segue con apprensione l’evolversi della situazione.

