Terremoto in provincia di Palermo: scossa di magnitudo 3.2

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.2 è stata registrata questa sera, 17 febbraio 2026, nel territorio di San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Il movimento tellurico è avvenuto precisamente alle ore 22:00:35 (ora italiana).

Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, il sisma ha avuto il suo epicentro a 3 chilometri a Sud-Est del centro abitato di San Mauro Castelverde, con coordinate geografiche 37.8987 di latitudine e 14.2118 di longitudine.

L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 7 chilometri, una distanza piuttosto superficiale che può aver favorito la percezione del movimento nelle aree circostanti.

Per quanto riguarda i centri urbani più popolosi, l’evento sismico è stato localizzato a circa 47 chilometri a nord di Caltanissetta, 65 chilometri a est di Bagheria e a 78 chilometri di distanza da Palermo.

