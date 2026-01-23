Cronaca

Terremoto in provincia di Palermo: scossa di magnitudo 2.7

Nella notte appena trascorsa, precisamente alle ore 00:34 (ora italiana) di venerdì 23 gennaio 2026, i sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.7.

L’evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma a una profondità (ipocentro) di soli 7 chilometri. La superficialità dell’evento ha fatto sì che la scossa venisse avvertita distintamente dalla popolazione, nonostante la magnitudo contenuta.

L’epicentro è stato individuato in un’area densamente popolata, situata esattamente a 2 km a Ovest di Casteldaccia e a 3 km a Sud di Bagheria, coinvolgendo anche i territori limitrofi. La scossa è stata percepita anche a Palermo città, distante circa 15 km dalla zona epicentrale. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

