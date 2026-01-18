Cronaca

Terremoto al largo di Palermo, scossa di magnitudo 2.9

Un risveglio movimentato per i sismografi della provincia di Palermo. Nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, la terra ha tremato nel distretto marittimo antistante l’isola di Ustica. La scossa, rilevata puntualmente dai sistemi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è verificata alle ore 08:18.

Il sisma ha raggiunto una magnitudo di 2.9, con un ipocentro individuato a una profondità di circa 31.9 chilometri. Proprio l’elevata profondità, unita a una magnitudo contenuta, ha fatto sì che l’evento non venisse avvertito distintamente dalla popolazione e, cosa più importante, non ha causato alcun danno a persone o infrastrutture.

Secondo i parametri della scala Richter, l’evento odierno viene classificato come “molto leggero”. Si tratta di fenomeni che solitamente non vengono percepiti dall’uomo ma che risultano chiaramente visibili nelle rilevazioni strumentali, comuni in un’area geologicamente attiva come quella tirrenica.

