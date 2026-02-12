CronacaIn primo piano

Scuole chiuse a Palermo e provincia per maltempo: l’elenco dei centri che si fermano

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Non è il colore dell’allerta a dettare legge oggi, ma l’intensità delle raffiche. Nonostante il bollettino della Protezione Civile non segni il rosso o l’arancione, il Comune di Palermo ha deciso di giocare d’anticipo contro le insidie del maltempo. Il sindaco Roberto Lagalla ha infatti firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna.

La minaccia principale è rappresentata dal vento, con raffiche che potrebbero sfiorare i 100 km/h in diverse zone dell’Isola. Per questo motivo, oltre agli istituti scolastici, nel capoluogo restano sbarrati i cancelli di ville, giardini pubblici, impianti sportivi all’aperto e cimiteri. Una linea prudenziale seguita a ruota da altri centri della provincia, come Capaci e Villabate.

La mappa dei provvedimenti in Sicilia
Se Palermo e Trapani (unico altro capoluogo a scegliere la serrata scolastica) blindano le aule, il resto della regione presenta un quadro frammentato:

* Partinico: Decisione controcorrente. Scuole aperte, ma il sindaco ha diffuso un avviso ai cittadini invitandoli a non sostare sotto alberi o cartelloni e a evitare l’uso di cicli e motocicli.

* Messina e costa tirrenica: Qui l’allerta sale ad arancione con rischio tempesta, eppure le scuole rimangono aperte. Serrati invece cimiteri e ville comunali fino alla mezzanotte.

* Agrigento e Licata: Nella città dei templi vige l’invito alla massima prudenza senza chiusure, mentre a Licata lo stop riguarda solo ville e cimiteri.

News suggerite per te:

  1. Ciclone Harry, è già emergenza a Palermo e provincia: 70 interventi, scuole chiuse domani
  2. Allerta arancione e maltempo: scuole chiuse a Palermo e provincia il 20 gennaio
  3. Allerta meteo arancione e gialla in Sicilia, scuole chiuse a Palermo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Allerta meteo arancione e gialla in Sicilia, scuole chiuse a Palermo
Cronaca
Tir si ribalta e si schianta con auto sulla Palermo-Agrigento, un ferito
Cronaca
A18 Messina-Catania, pedala contromano in corsia di sorpasso con bici rubata: fermato 23enne
Cronaca
Palermo, spaccata in corso Calatafimi: ladri svaligiano negozio di materassi
Cronaca
Palermo, tre scosse di terremoto in mare: la più forte di magnitudo 3.6 avvertita dalla popolazione
Cronaca In primo piano