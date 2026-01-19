Allerta arancione e maltempo: scuole chiuse a Palermo e provincia il 20 gennaio

L’avanzata di una perturbazione intensa sulla Sicilia occidentale costringe i sindaci del Palermitano a un fronte comune per la sicurezza. Per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026, le attività didattiche saranno sospese in quasi tutti i comuni della provincia, Palermo inclusa, a causa di un sensibile peggioramento delle condizioni meteo.

La decisione è maturata a seguito del bollettino ufficiale della Protezione Civile Regionale, che ha innalzato il livello di criticità ad allerta arancione. Il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alla mezzanotte di domani, prevede temporali di forte intensità, raffiche di vento e potenziali criticità per il reticolo idrografico.

Per prevenire pericoli legati a spostamenti di studenti e personale scolastico, i primi cittadini stanno firmando in queste ore le ordinanze di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado. Le autorità locali raccomandano alla popolazione la massima cautela, limitando i movimenti non necessari, a causa del possibile verificarsi di allagamenti e disagi alla circolazione stradale nelle aree più esposte.

Raccomandazioni alla popolazione: Si invita la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti, in particolare: Limitare gli spostamenti allo stretto necessario, prestare attenzione a ponteggi, impalcature, cantieri e strutture provvisorie, mettere in sicurezza teli, reti, recinzioni e ogni elemento esposto al vento, assicurare oggetti e arredi esterni su balconi, terrazzi e cortili, evitare attività all’aperto, comprese quelle sportive, salvo necessità. I gestori delle strutture sportive sono invitati alla massima cautela