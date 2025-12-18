Terremoto a Palermo, scossa in mare al largo della costa: i dati dell’Ingv

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sono tornati a muoversi nella serata di mercoledì 17 dicembre 2025. Una lieve scossa di terremoto è stata infatti localizzata nel Basso Tirreno, precisamente al largo della costa settentrionale della Sicilia.

L’evento sismico, registrato dalla Sala Sismica di Roma alle ore 20:34, ha avuto una magnitudo ML 2.0. I dati tecnici forniti dall’Istituto indicano che l’ipocentro (la profondità) è stato individuato a circa 5 chilometri sotto il livello del mare.

Per quanto riguarda l’epicentro, le coordinate geografiche (latitudine 38.4157 e longitudine 13.3783) lo collocano in mare aperto, a una distanza di circa 33 chilometri a Nord della città di Palermo.

Data la bassa intensità del fenomeno e la distanza dalla terraferma, la scossa non è stata percepita dalla popolazione residente nel capoluogo o nei comuni costieri limitrofi. Non si registrano segnalazioni di danni a persone o cose.