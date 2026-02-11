Cronaca

Attende in ospedale per essere visitato e scoppia il caos, aggressione a infermieri nel Palermitano

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Violenta aggressione al personale sanitario dell’ospedale Cimino di Termini Imerese. Protagonista un sessantenne in stato di ebbrezza che si era recato al pronto soccorso per un controllo della pressione arteriosa.

Dopo essere stato visitato, all’uomo è stato chiesto di attendere all’esterno del reparto di emergenza. A quel punto è scattata la furia. Il sessantenne ha prima tentato di aggredire la guardia giurata presente nella struttura, arrivando persino a cercare di impossessarsi dell’arma di servizio dalla fondina.

Successivamente ha rivolto la sua violenza contro il personale infermieristico: ha tentato di colpire con un pugno un primo infermiere, che è riuscito a evitare il colpo, per poi scagliarsi contro un secondo operatore sanitario, che ha raggiunto con violenza alla spalla.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ancora in evidente stato di alterazione psicofisica mentre continuava a proferire insulti contro tutti i presenti. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di lesioni personali aggravate ai danni del personale sanitario.

