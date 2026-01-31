Cronaca

Denuncia il figlio per aggressione, ma era lui il violento: arrestato a Palermo

di Redazione Web
Un padre denuncia il figlio per aggressione, ma le telecamere svelano la verità opposta: era lui il violento. È quanto scoperto dai carabinieri di Palermo durante un intervento che si è trasformato in un arresto per maltrattamenti in famiglia.

I militari delle stazioni Acqua dei Corsari, Scalo e Villagrazia hanno tratto in arresto un quarantasettenne palermitano con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo finisce ora dietro le sbarre del carcere Lorusso di Pagliarelli.

Tutto ha avuto inizio quando lo stesso indagato ha contattato il 112, dichiarando di essere stato colpito con un pugno alla testa dal figlio. Ma quando i carabinieri sono giunti sul posto e hanno iniziato ad approfondire la vicenda, la ricostruzione fornita dall’uomo si è rivelata completamente falsa.

Le testimonianze raccolte dalla moglie e dal figlio minorenne hanno raccontato una versione diametralmente opposta: il ragazzo non aveva aggredito il genitore, bensì era dovuto intervenire per proteggere se stesso e la madre dall’ennesimo scoppio di violenza del padre. A fornire la prova decisiva sono state le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza installato nell’abitazione, che hanno documentato inequivocabilmente l’aggressione dell’uomo ai danni dei suoi familiari.

Durante l’ascolto delle vittime è inoltre emerso un quadro allarmante: l’episodio denunciato non rappresentava un fatto isolato, ma costituiva soltanto l’ultimo capitolo di una serie prolungata di comportamenti violenti e vessatori perpetrati nel corso del tempo ai danni di moglie e figlio. Le evidenze raccolte hanno portato all’immediato arresto dell’uomo.

