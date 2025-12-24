Parto trigemellare al Policlinico, i neonati pronti ad andare a casa

Una vera e propria ondata di nascite multiple ha interessato il Policlinico messinese nelle ultime otto settimane, con diversi parti bigemellari e persino una nascita trigemellare. Le festività natalizie porteranno gioia a una di queste famiglie: uno dei tre piccoli lascerà l’ospedale per raggiungere il fratello, già a casa da alcuni giorni, mentre per la terzogenita si prevede la dimissione entro fine anno.

Ogni neonato ha il proprio percorso clinico personalizzato e l’équipe dell’Unità di Patologia e terapia intensiva neonatale, sotto la guida della professoressa Eloisa Gitto, calibra i tempi di uscita dall’ospedale in funzione dello stato di salute di ciascun bambino. Buone notizie anche per altri due gemellini, che secondo i medici potranno presto riabbracciare i genitori.

Particolarmente significativa è la storia di un bimbo venuto alla luce con appena 800 grammi, definito tecnicamente “grande pretermine”. Il piccolo, sottoposto a un complesso intervento cardiochirurgico salvavita grazie alla sinergia con i colleghi di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, è in procinto di lasciare la struttura ospedaliera.

«Nel contesto attuale – dichiara la professoressa Gitto – dove la maternità si verifica sempre più frequentemente in età non più giovanissima, avere a disposizione un centro sanitario dotato delle competenze necessarie per garantire sopravvivenza e qualità esistenziale ai neonati con grave prematurità rappresenta per il nostro ospedale un ruolo di eccellenza territoriale».