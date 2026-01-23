Palermo, la baby gang della droga: arrestati cinque giovanissimi pusher allo Sperone

I carabinieri della compagnia Piazza Verdi hanno arrestato cinque giovanissimi palermitani di età compresa tra i 17 e i 24 anni e denunciato un 18enne in stato di libertà con accuse a vario titolo per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per furto aggravato.

I controlli sono scattati nel quartiere Sperone. Qui i ragazzi spacciavano droga nascosta sotto la sella di uno scooter. A turno si avvicinavano al mezzo e prelevavano le dosi che consegnavano ai clienti. Uno di questi è stato fermato e controllato. Addosso al giovane i militari hanno rinvenuto una dose di crack. È scattato il blitz e quattro pusher sono stati bloccati. Grazie al cane antidroga, sotto la sella del motociclo sono stati trovati quattro cofanetti in plastica di quelli utilizzati per le mentine, contenenti complessivamente 72 dosi di crack, 19 di cocaina e due di hashish. Agli indagati sono stati sequestrati 360 euro. Gli arresti dei maggiorenni sono stati convalidati dal gip di Palermo mentre i minorenni sono stati associati al Centro di Prima Accoglienza “Malaspina”.