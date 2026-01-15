Misilmeri, schianto in corso IV Aprile: motociclista finisce in ospedale

Scontro tra auto e scooter nel tardo pomeriggio a Misilmeri, lungo corso IV Aprile. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato ferite ed è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118. L’uomo è stato successivamente trasferito in una struttura ospedaliera di Palermo per ricevere le cure necessarie.

I militari della locale stazione dei carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, al fine di accertare eventuali responsabilità.

Foto il Pungilo di Bagheria