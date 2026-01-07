Palermo, motociclista investe donna di 93 anni e fugge: è gravissima

Una donna di 93 anni è stata investita da un motociclista che non si è fermato a prestarle soccorso. L’incidente è avvenuto in via dei Cantieri, vicino a piazza Giachery, a Palermo. L’anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta dal centauro, che è poi scappato via.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza l’anziana in ospedale in codice rosso. I medici hanno dovuto ricoverarla in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Le indagini sono affidate alla polizia municipale, che sta lavorando per identificare il responsabile. Gli agenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili per rintracciare il pirata della strada.