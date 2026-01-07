Cronaca

Palermo, motociclista investe donna di 93 anni e fugge: è gravissima

Motociclista investe 93enne e fugge a Palermo. Anziana gravissima in terapia intensiva. Caccia al pirata della strada
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una donna di 93 anni è stata investita da un motociclista che non si è fermato a prestarle soccorso. L’incidente è avvenuto in via dei Cantieri, vicino a piazza Giachery, a Palermo. L’anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta dal centauro, che è poi scappato via.

Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza l’anziana in ospedale in codice rosso. I medici hanno dovuto ricoverarla in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Le indagini sono affidate alla polizia municipale, che sta lavorando per identificare il responsabile. Gli agenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili per rintracciare il pirata della strada.

