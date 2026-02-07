Cronaca

La tragedia in Sicilia, 19enne trovato morto in casa: si è tolto la vita con il gas

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Una ferita profonda scuote la comunità di Agrigento. Nel quartiere costiero di Maddalusa, a breve distanza dal litorale di San Leone, un giovane di appena 19 anni ha perso la vita all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il ragazzo avrebbe compiuto l’estremo gesto saturando l’ambiente con il gas delle bombole presenti in casa. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, allertati tempestivamente, la situazione è apparsa subito disperata.

Sul luogo del dramma sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato (Sezione Volanti) e i sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica e le ore precedenti al tragico evento.

News suggerite per te:

  1. Dramma a Corleone, giovane trovato senza vita in casa
  2. Allo Zen trovato pupazzo di frate impiccato, è stato un pregiudicato: “Trovato per strada”
  3. Tragico incidente ad Alcamo: morto a Villa Sofia il 19enne Gabriele Calvaruso
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Campofelice di Roccella, finalmente domato l’incendio nell’impianto di plastica: giorni di intervento
Cronaca
La Sicilia punta sull’olio: boom di aziende partecipanti alla selezione regionale
Economia&Lavoro
Palermo piange Toni Corvaia, travolto e ucciso dal camion mentre andava al lavoro in bici
Cronaca In primo piano
Rubano in un box e scappano verso lo Zen: bloccati dalla polizia con la refurtiva
Cronaca
Dramma in casa: acqua bollente su bimba di due anni, è grave
Cronaca