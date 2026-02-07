La tragedia in Sicilia, 19enne trovato morto in casa: si è tolto la vita con il gas

Una ferita profonda scuote la comunità di Agrigento. Nel quartiere costiero di Maddalusa, a breve distanza dal litorale di San Leone, un giovane di appena 19 anni ha perso la vita all’interno della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il ragazzo avrebbe compiuto l’estremo gesto saturando l’ambiente con il gas delle bombole presenti in casa. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, allertati tempestivamente, la situazione è apparsa subito disperata.

Sul luogo del dramma sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato (Sezione Volanti) e i sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica e le ore precedenti al tragico evento.