In primo pianoPolitica

Doccia fredda sul Ponte: saltano i fondi per il 2026, l’opera slitta al 2028

di Redazione Web
lettura in 2 minuti
Il progetto del Ponte sullo Stretto
Il progetto del Ponte sullo Stretto

Il futuro del Ponte sullo Stretto cambia marcia, ma subisce un rallentamento forzato. Il Governo ha scelto di abbandonare le “scorciatoie” burocratiche per allinearsi pienamente alle prescrizioni della Corte dei Conti, approvando un nuovo Decreto Infrastrutture che riscrive il cronoprogramma dell’opera. Il risultato? L’avvio effettivo dei lavori slitta ufficialmente di almeno due anni.
Una strategia in tre punti: costi, ambiente e UE
La nuova roadmap tracciata dal Consiglio dei Ministri mira a superare i contenziosi legali e contabili attraverso un confronto costante con la magistratura contabile. Sono tre i pilastri su cui si fonda il nuovo corso:

  • Revisione del Piano Economico: La Società Stretto di Messina dovrà aggiornare i costi, passando dal vecchio modello di project financing a un finanziamento interamente pubblico.
  • Ambiente e delibera Iropi: Saranno necessari nuovi studi di impatto ambientale e una ridefinizione dell’opera come “priorità assoluta e irrinunciabile”.
  • Accordo con l’Unione Europea: Un passaggio obbligato per validare la sostenibilità dei trasporti e definire il sistema dei pedaggi.

Il rinvio ha riflessi immediati sulle casse dello Stato. I 780 milioni di euro inizialmente previsti per il 2026 sono stati dirottati su altre misure. Queste risorse verranno riassegnate al progetto solo nel lungo periodo: 320 milioni nel 2032 e i restanti 460 milioni nel 2033. Anche la figura del Commissario straordinario subisce un ridimensionamento: non gestirà l’intero progetto del Ponte, ma si occuperà esclusivamente delle opere ferroviarie propedeutiche.

Mentre l’esecutivo difende la scelta parlando di “atto di responsabilità” verso le osservazioni della Corte dei Conti, le opposizioni gridano alla beffa. Per i detrattori, lo slittamento di due anni è solo una mossa politica per rimandare l’apertura dei cantieri a ridosso delle prossime elezioni, lasciando l’opera in un limbo normativo e finanziario.

News suggerite per te:

  1. Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti nega anche il visto alla convenzione
  2. Cinque miliardi del Ponte sullo Stretto per i danni del ciclone, lo ha deciso l’Ars
  3. Esposto all’amianto, la Corte d’Appello condanna l’Inps: “Riconosciuti i diritti del lavoratore”
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Incidente stradale sulla Palermo-Catania, traffico bloccato tra Villabate e Bagheria
Cronaca
Piccola siciliana lotta contro il retinoblastoma, la Regione pagherà le cure
Cronaca
Blitz antidroga a Palermo: sette arresti e 5.000 euro sequestrati, in manette anche un 70enne
Cronaca
Palermo, blitz all’Olivella: fucile a pompa e droga nel locale, arrestato il titolare
Cronaca
Finisce contro un muro con l’auto: Carmelo muore a Palermo a 44 anni, lascia 4 figli
Cronaca