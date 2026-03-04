Il ponte Corleone si raddoppia davvero: montata la prima campata, consegna entro il 2026

Questa mattina il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando, insieme al direttore regionale di Anas Nicola Montesano, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere del raddoppio del ponte Corleone, dove da alcuni giorni sono iniziate le attività di installazione e montaggio della campata in direzione Catania.

Ad oggi, sul ponte è stata consolidata la carreggiata in direzione Catania ed è stato avviato il consolidamento anche della carreggiata in direzione Trapani. Contestualmente, sono ufficialmente iniziati i lavori per il raddoppio in direzione Catania, un passaggio fondamentale nell’ambito di un intervento atteso da decenni e destinato a migliorare in maniera significativa la viabilità cittadina.

L’opera prevede, infatti, non solo la messa in sicurezza delle carreggiate esistenti, ma soprattutto la realizzazione del raddoppio del ponte, infrastruttura strategica per la mobilità urbana e per i collegamenti in ingresso e in uscita dalla città.

Dichiarazione del sindaco Roberto Lagalla: “Il raddoppio del Ponte Corleone rappresenta un’opera storica e strategica per Palermo, che oggi entra in una fase concreta e visibile alla città. Tutto questo è avvenuto grazie all’attività del commissario dellopera, l’ingegnere Matteo Castiglioni. La messa in sicurezza delle carreggiate e la realizzazione del raddoppio sono interventi fondamentali per garantire maggiore fluidità al traffico e migliori condizioni di sicurezza. Puntiamo a consegnare l’opera entro la fine del 2026, grazie a una proficua collaborazione istituzionale: il Comune di Palermo ha redatto il progetto, la Regione Siciliana ha finanziato l’intervento con 17,5 milioni di euro e Anas svolge il ruolo di soggetto attuatore”.

Dichiarazione dell’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando: “Con l’avvio del montaggio della campata in direzione Catania del raddoppio compiamo un passo decisivo verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa da anni. Si tratta di un’opera che segna un cambio di passo per la mobilità cittadina. L’obiettivo è completare e consegnare il ponte raddoppiato entro il 2026, confermando l’efficacia della sinergia tra Comune, Regione Siciliana e Anas, che insieme stanno trasformando un progetto in una realtà concreta al servizio dei cittadini”