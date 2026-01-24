Cronaca

Palermo, grave incidente in viale Regione: due feriti e lunghe code

Mattinata complicata per la viabilità palermitana a causa di un grave incidente avvenuto lungo viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, nei pressi dell’attività commerciale Oiveri. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due automobili, con conseguenze immediate sul traffico dell’arteria principale della città.

L’impatto ha provocato forti rallentamenti e lunghe code che si sono estese per chilometri, in particolare nella zona del Ponte Corleone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, alcune pattuglie della Polizia di Stato e i sanitari del 118 con più ambulanze.

Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave: dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, sono state trasferite in ospedale per ulteriori controlli.

La circolazione è rimasta completamente paralizzata per diverse ore. Solo intorno alle 13 il traffico ha iniziato lentamente a tornare alla normalità, una volta completate le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

