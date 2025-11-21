Caos in viale Regione, schianto tra quattro auto: traffico in tilt e feriti

PALERMO – È una mattinata di passione per gli automobilisti palermitani e per i pendolari in arrivo dalla provincia. Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore di oggi lungo viale Regione Siciliana, esattamente all’altezza dello svincolo di via Oreto, carreggiata in direzione Trapani.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto ben quattro veicoli, tra cui una Lancia Y il cui conducente avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha provocato il ferimento di alcune persone: sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure, supportati dalle squadre dei Vigili del Fuoco necessarie per la messa in sicurezza dei mezzi.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. Le ripercussioni sul traffico sono pesanti: la circolazione è andata in tilt con lunghe code che partono dall’autostrada A19 Palermo-Catania, registrando incolonnamenti già a partire dallo svincolo di Bagheria verso il capoluogo.