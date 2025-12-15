Terremoto nel Mar Ionio Meridionale: scossa di magnitudo 4.0 registrata dall’INGV

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa mattina nel Mar Ionio Meridionale. L’evento sismico si è verificato alle ore 10:11:22 (ora italiana) di domenica 15 dicembre 2025, con epicentro in mare aperto.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto coordinate geografiche 36.4602 di latitudine e 16.6902 di longitudine, con ipocentro localizzato a una profondità di 32 chilometri sotto il livello del mare.

La localizzazione dell’evento tellurico è stata effettuata dalla Sala Sismica INGV-Roma