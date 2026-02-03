Luci accese sulla droga (a spese dell’Enel): sequestrate 132 piante di cannabis a Carini

Non si limitavano alla semplice coltivazione, ma avevano messo in piedi un vero e proprio sistema industriale, alimentato però “alle spalle” della collettività. I Carabinieri di Carini hanno smantellato una sofisticata piantagione indoor di cannabis, denunciando tre persone: un uomo di 49 anni (già noto agli uffici) e due donne di 21 e 47 anni.

L’indagine è partita da un’anomalia segnalata dai tecnici Enel. Una volta entrati nell’abitazione, i militari si sono trovati davanti a una stanza trasformata in una serra professionale, completa di impianti di irrigazione e luci ad alta intensità. Il tutto era collegato abusivamente alla rete pubblica: un “risparmio” illecito che ha causato alle casse dell’ente erogatore un danno stimato di circa 136mila euro.

Oltre alle 132 piante in piena fioritura, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro semi, attrezzature per il confezionamento e 750 euro in contanti, considerati il frutto dell’attività di spaccio. Per i tre è scattata la denuncia per produzione di stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.