Bloccato con droga sotto i vestiti: in casa trovata serra per cannabis

Quella che doveva essere una verifica di routine lungo la strada si è conclusa con un arresto per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio. È accaduto a Buonfornello, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù hanno bloccato un 51enne del posto, già gravato da precedenti penali in materia di droga. L’operazione è stata condotta con il contributo delle stazioni dell’Arma di Campofelice di Roccella e Gratteri.

A insospettire i militari è stato il comportamento eccessivamente agitato dell’uomo durante il controllo. Tale nervosismo ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche procedendo a una perquisizione sia personale che del veicolo. Il sospetto si è rivelato fondato: nascosti sotto gli indumenti del cinquantunenne sono stati scoperti cento grammi di hashish, otto grammi di marijuana e un grammo di eroina.

Le indagini sono quindi proseguite nell’abitazione dell’arrestato, dove gli investigatori hanno effettuato un’accurata ispezione degli ambienti domestici. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di diverso materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Non solo: i militari hanno individuato anche un locale interamente allestito come coltivazione indoor, dotato di tutta l’attrezzatura necessaria, benché al momento del controllo non fossero presenti piante di cannabis.

Il 51enne è stato quindi accompagnato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri. Al termine dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica presso gli uffici della polizia giudiziaria.