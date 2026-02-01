Cronaca

Tragico schianto sulla Provinciale 74: muore un uomo di 60 anni

Non ce l’ha fatta l’uomo di 60 anni rimasto coinvolto nel terribile incidente stradale avvenuto ieri lungo la Strada Provinciale 74, la via che collega Floridia a Canicattini Bagni. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere in serata all’ospedale Cannizzaro di Catania, rendendo vani tutti i tentativi dei medici di strapparlo alla morte.

Il dramma si è consumato nei pressi dell’istituto Don Orione. Secondo una prima ricostruzione, il floridiano si trovava alla guida della sua Fiat Punto quando, per cause che i Carabinieri stanno ancora tentando di decifrare, ha perso il controllo del mezzo. Una carambola solitaria: l’auto è uscita di strada finendo violentemente contro i margini della carreggiata. Uno schianto secco, fatale, che non ha coinvolto altri veicoli.

La gravità delle sue condizioni è apparsa chiara fin dai primi soccorsi. Sul posto è atterrato l’elisoccorso per accelerare il trasferimento d’urgenza verso il nosocomio catanese, ma il trauma riportato era troppo profondo. Tra le possibili cause del sinistro resta l’ombra del maltempo: l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta poco prima potrebbe aver tradito il conducente.
Sulla vicenda è intervenuto duramente il sindaco di Floridia, Marco Carianni. Oltre a stringersi al dolore della famiglia, il primo cittadino ha annunciato di voler vederci chiaro sulla sicurezza di quel tratto stradale, chiedendo risposte immediate al Libero Consorzio comunale di Siracusa sulla manutenzione della carreggiata.

