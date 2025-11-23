Frontale sulla Provinciale, muore giovane di 17 anni

Non è riuscito a sopravvivere alle gravissime ferite riportate nell’impatto frontale di giovedì scorso. Loris Incognito, appena 17 anni e residente a Brolo, si è spento ieri sera all’ospedale Policlinico di Messina, dove era stato ricoverato d’urgenza dopo l’incidente avvenuto sulla provinciale 146, nel tratto compreso tra Ponte Naso e Sinagra.

Il ragazzo viaggiava come passeggero su una Mini Cooper, al volante della quale c’era un suo coetaneo diciottenne, anch’egli di Brolo. Per motivi che gli inquirenti stanno ancora cercando di chiarire, il veicolo è andato a impattare frontalmente contro una Peugeot 208, alla cui guida si trovava una giovane donna rimasta ferita ma fortunatamente fuori pericolo. Le condizioni di Loris eranoparse sin da subito disperate: il ragazzo è stato evacuato con l’elisoccorso e portato d’urgenza al Policlinico, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita con un delicato intervento chirurgico all’addome. Purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

La notizia della morte del giovane ha scosso profondamente Brolo. Il sindaco Giuseppe Laccoto, attraverso i canali social del Comune, ha voluto esprimere il cordoglio dell’intera amministrazione e della cittadinanza. «Quando si perde una vita così giovane, l’intera comunità prova un dolore indescrivibile. Loris era un ragazzo dolce, educato, con un sorriso in grado di rischiarare ogni momento. La sua scomparsa ci lascia tutti sgomenti e affranti. In questo momento di immenso dolore, siamo vicini alla famiglia Incognito, con cui condividiamo una sofferenza che tocca ognuno di noi», ha scritto il primo cittadino.