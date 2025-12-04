Cronaca

Tragico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca, Monreale piange madre e figlia morte nello schianto

Monreale proclama il lutto cittadino per i funerali di Angelica e Valeria, morte nell'incidente sulla Palermo-Sciacca
La città di Monreale si prepara a stringersi nel dolore attorno ai familiari di Angelica Ganci e Saveria Valeria Di Giorgi, le due donne – madre e figlia, originarie della frazione di Pioppo – che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 28 novembre sulla statale Palermo-Sciacca.

Il sindaco Alberto Arcidiacono, facendosi interprete dello sgomento che ha colpito l’intera comunità, ha firmato un’ordinanza per la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di domani, venerdì 5 dicembre 2025, in concomitanza con la celebrazione delle esequie previste per le ore 15:00. Si legge in una nota dell’amministrazione comunale normanna.

In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, il primo cittadino ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta (nazionale, europea e regionale) su tutti gli edifici pubblici comunali. Inoltre, l’amministrazione ha decretato la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, sia di carattere istituzionale che sportivo, programmate per la giornata.

Il Comune invita infine tutti i cittadini, le associazioni e le organizzazioni sociali a manifestare il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai parenti delle vittime, osservando un momento di raccoglimento o sospendendo simbolicamente le attività durante il rito funebre.

