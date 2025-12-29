Discarica abusiva di 1.400 metri quadri scoperta nel Palermitano: denunciato 52enne

Sequestrata un’altra discarica abusiva di circa 1.400 metri quadrati. Questa volta il ritrovamento del terreno trasformato in area di deposito rifiuti è avvenuto grazie ai carabinieri della stazione di Camporeale che, supportati dai colleghi specializzati del Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale, hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, ritenuto responsabile di gestione non autorizzata di rifiuti.

La conoscenza del territorio e le attività di monitoraggio effettuate dai militari, mirate alla salvaguardia dell’ambiente e alla lotta contro lo smaltimento illegale di rifiuti, hanno consentito di individuare un’area privata destinata a uso agricolo che, di fatto, è stata utilizzata dall’indagato come deposito completamente abusivo.

All’interno dell’area è stato trovato di tutto: pneumatici, parti di automobili, imballaggi vari, elettrodomestici parzialmente distrutti, materiale di scarto di lavori edili e carcasse di autoveicoli in stato di abbandono.

Gli investigatori hanno proceduto al sequestro del terreno e del materiale rinvenuto, in attesa delle disposizioni e degli accertamenti che l’autorità giudiziaria disporrà.