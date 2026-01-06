Cronaca

Incidente in via Roma: scontro tra monopattino e scooter, un ferito

Grave incidente stradale nel cuore di Palermo. Si è trattato di una collisione tra un monopattino elettrico e uno scooter in via Roma, all’incrocio con via Mariano Stabile, a breve distanza dall’Hotel delle Palme, in piena zona centrale.

Nello schianto ha riportato ferite un uomo, che è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso. Al momento le sue condizioni di salute non sono state rese note. I primi a giungere sul posto sono stati i carabinieri con una gazzella, che hanno prestato i soccorsi immediati. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro sono state affidate agli agenti dell’Infortunistica stradale, che dovranno accertare eventuali responsabilità.

