Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.0 nelle prime ore del mattino

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore del mattino nel Palermitano. Il sisma, di magnitudo 3.0, è stato rilevato nella zona di Sclafani Bagni, a circa cinque chilometri a nord del centro abitato.

La scossa si è verificata alle 6:03 ora italiana di oggi, venerdì 24 gennaio, ed è stata localizzata a una profondità di circa 8 chilometri. Le coordinate dell’epicentro sono 37.8645 di latitudine e 13.8537 di longitudine.

Il terremoto è stato individuato e analizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici.