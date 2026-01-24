Eventi

Galline, anatre e rarità: ai Cantieri della Zisa una sfilata di “bellezze” piumate

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno a Monreale, l’eccellenza dell’ornitologia siciliana cambia scenario e si sposta nel cuore culturale del capoluogo. I Cantieri Culturali della Zisa si preparano ad accogliere la 26ª Mostra Sociale Aves-Siculo, che quest’anno raddoppia il proprio valore: l’evento, infatti, si fonde con la 2ª mostra dell’associazione catanese Asavit, dando vita alla prima attesissima edizione della Mostra Interregionale.

L’esposizione, che vanta il prestigioso patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, non è solo un appuntamento per esperti, ma un vero tributo alla biodiversità. Già da venerdì, quattro giudici federali della FIAV (Federazione Italiana delle Associazioni Avicole) sono impegnati nella valutazione meticolosa di oltre 520 esemplari, tra polli, colombi e anatre, pronti a contendersi i titoli in palio basati sui rigorosi standard di razza.

Tra i circa 40 soci espositori spicca il contributo di Francesco Pio Magnasco, allevatore monrealese e titolare della M.F. AUTO, che sottolinea l’importanza etica dell’iniziativa: “Ogni edizione rappresenta un momento cruciale per valutare il lavoro di selezione svolto durante l’anno. Il nostro obiettivo è tutelare le razze e preservarne le caratteristiche originali. Ma oltre l’aspetto tecnico, questa mostra è un’occasione di gioia che unisce chi condivide un amore profondo per gli animali e la natura”.

L’evento aprirà le porte al pubblico nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, con orario continuato dalle 9:00 alle 18:00. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino la bellezza e la varietà del mondo avicolo in una cornice storica d’eccezione.

