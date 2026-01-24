Meteo, in arrivo il ciclone Leonie II: attesi forte vento e nubifragi

La Sicilia non trova pace sul fronte meteo. Mentre le province orientali stanno ancora facendo i conti con i danni lasciati dal ciclone Harry, una nuova perturbazione prende forma sul Mediterraneo ed è pronta a colpire l’Isola. Si tratta del ciclone Leonie II, un sistema depressionario che, secondo le ultime analisi, interesserà soprattutto la Sicilia occidentale tra la serata di sabato 24 e l’intera giornata di domenica 25 gennaio 2026.

Le prossime ore saranno segnate da un’apparente contraddizione climatica. Sabato, infatti, Trapani e Palermo sperimenteranno un marcato richiamo caldo prefrontale: le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo valori prossimi ai 20 gradi, con cieli lattiginosi per la presenza di sabbia sahariana in sospensione. Una fase quasi primaverile che precederà però un cambiamento repentino e violento.

Nel corso del pomeriggio, il minimo ciclonico Leonie II si approfondirà sul Tirreno, accumulando energia. Il passaggio frontale è atteso tra la sera e la notte di sabato, quando lo scenario muterà drasticamente. Le temperature crolleranno anche di 10 gradi in poche ore, mentre il vento ruoterà bruscamente dai quadranti settentrionali. Il Maestrale investirà con forza il Trapanese, le Egadi e l’intero litorale palermitano, con raffiche che potrebbero superare gli 80-90 km/h.

Contestualmente, una linea temporalesca intensa attraverserà la fascia costiera tirrenica. Palermo e i comuni limitrofi potrebbero essere colpiti da nubifragi improvvisi, con elevato rischio di allagamenti e forti disagi alla viabilità. Un sabato sera che si preannuncia particolarmente critico, soprattutto per chi dovrà spostarsi.

Domenica 25 gennaio il ciclone entrerà nella sua fase più intensa. Il mare sarà molto agitato o grosso lungo tutto il versante occidentale, con onde fino a 5-6 metri, mettendo a rischio le infrastrutture costiere e i collegamenti marittimi con Ustica e le isole Egadi. Sulle aree interne e sui rilievi della provincia di Palermo e del Trapanese, l’ingresso di aria più fredda favorirà le prime nevicate, con quota neve in calo fin verso i 1.000 metri.

Al momento, per le prime ore di sabato, la Protezione Civile indica un’allerta di livello verde. Tuttavia, la rapida evoluzione del sistema Leonie II impone la massima attenzione. Gli esperti invitano a evitare moli e lungomari durante le fasi più ventose, a mettere in sicurezza oggetti esposti su balconi e terrazzi e a seguire con costanza gli aggiornamenti meteo, poiché anche piccoli spostamenti della traiettoria ciclonica potrebbero modificare le aree più colpite.