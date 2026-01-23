Policlinico, Laura Vernuccio alla guida dell’Associazione Italiana Psicogeriatria

La Dottoressa Laura Vernuccio, responsabile del Centro Declino Cognitivo e Demenze della Geriatria del Policlinico di Palermo, è stata eletta all’unanimità Presidente della Sezione Regionale dell’AIP, l’Associazione italiana di Psicogeriatria.

La neo Presidente, all’interno del Dipartimento di Medicina dell’AOUP diretto dal professore Mario Barbagallo, ha maturato una consolidata esperienza clinica e scientifica nell’ambito della psico-geriatria, con particolare attenzione ai disturbi cognitivi, all’invecchiamento patologico e al supporto psicologico della persona anziana e dei caregiver.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara la dirigente medico –. L’Associazione italiana di Psicogeriatria rappresenta un punto di riferimento fondamentale per affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione”.

Nel suo nuovo incarico, Vernuccio guiderà la Sezione Regionale con l’obiettivo di rafforzare la rete tra professionisti, promuovere la formazione continua, sostenere la ricerca scientifica e diffondere buone pratiche clinico-assistenziali in ambito psicogeriatrico. Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo di iniziative volte a migliorare la qualità della vita delle persone anziane e a valorizzare il ruolo dei professionisti che operano nel settore.

“La nomina della Dottoressa Vernuccio – dichiara la Direttrice Generale del Policlinico Maria Grazia Furnari – rappresenta un importante riconoscimento del suo valore professionale e dell’impegno costante nel campo della Psicogeriatria. Sono certa che, sotto la sua guida, la Sezione Regionale potrà offrire un contributo significativo allo sviluppo di modelli assistenziali sempre più qualificati e innovativi”.