Blatte nella farina e cibo putrefatto, chiuso dai Nas un bar in centro

Blatte e insetti nella farina, 250 chilogrammi di prodotti per i dolci scaduti, locali con pareti rivestite di muffa e sporcizia di ogni tipo e persino alimenti in putrefazione. È quanto ha scoperto la task force coordinata dalla polizia in un bar della zona di piazza Risorgimento a Catania che è stato chiuso. Il titolare è stato sanzionato anche per irregolarità amministrative per complessivi 7.770 euro.

I controlli sono stati eseguiti da agenti della squadra Volanti e della divisione Anticrimine della Questura, da personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, da medici e tecnici del servizio Igiene Pubblica e Spresal e del servizio veterinario dell’Asp e dalla Polizia Locale.