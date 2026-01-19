A Palermo Poste lancia la consegna in giornata: hub da 1.400 mq e 65 assunzioni

Palermo – Ha preso il via ufficialmente in Sicilia il servizio di consegna in giornata. A Palermo, Poste Italiane ha allestito infatti il primo e unico magazzino micro-fulfillment dell’Isola, nonché a oggi il più grande sito aziendale dedicato d’Italia, destinato a recapitare gli acquisti nel giro di poche ore dai rispettivi ordini. Si tratta di un hub logistico all’avanguardia che, grazie ad uno spazio di stoccaggio nel capoluogo siciliano, consente di evadere le richieste rapidamente a Palermo e in provincia e ad altri capoluoghi della regione.

All’interno della cittadella postale di via Ugo La Malfa 1.400 metri quadri, tra magazzino e area delivery corrieri, sono stati destinati al nuovo servizio con la presenza di 65 addetti dedicati ricompresi nel piano assunzioni 2025 dell’azienda.

La sfida quotidiana è quella di portare ai clienti il prodotto richiesto nello stesso giorno in cui viene effettuato l’ordine sulla piattaforma. Nello specifico, ai residenti di Palermo che abbiano fatto il loro ordine entro le ore 13.30, ed entro le 13 in gran parte della provincia, è garantita la consegna entro le ore 20 del giorno stesso.

Un obiettivo ambizioso per il magazzino di Poste nel quale operano ogni giorno 24 addetti distribuiti su diversi turni. Per soddisfare la consegna in giornata (same day delivery) anche degli ordini serali e notturni, il sito lavora senza sosta anche di notte: gli ordini effettuati entro le ore 4.30 del mattino vengono consegnati entro le ore 13 per Palermo e provincia, mentre nei territori del Trapanese e dell’Agrigentino coperti dal servizio sono garantiti entro le 20 per gli ordini fino alle ore 4.

Uno studio approfondito sulle abitudini dei clienti ha evidenziato che gli ordini vengono effettuati online più spesso al mattino durante l’orario della colazione, in brevi pause lavorative in mattinata, dopo cena e di notte. Dati che consentono di ottimizzare le operazioni utili a ridurre al massimo i tempi di preparazione e spedizione.

Nel magazzino di via La Malfa circa 70mila pezzi sono pronti per l’invio, ognuno accuratamente registrato presso il punto di collocazione tra le centinaia di scaffali codificati in 8.600 sottosezioni. Se l’oggetto ordinato non si trova sul posto, Poste garantisce comunque la consegna in giornata per gli ordini effettuati entro le ore 8.30 del mattino, facendo pervenire l’oggetto da magazzini di approvvigionamento presenti sul territorio nazionale. I prodotti che vengono selezionati per lo stoccaggio nel magazzino micro fulfillment di Palermo cambiano continuamente a seconda dei periodi dell’anno, delle stagioni, delle mode del momento: in cima alla classifica delle richieste si trovano stabilmente il caffè e i libri, seguono la tecnologia, con una grande richiesta di videocamere di sorveglianza, gli integratori alimentari per il fitness, le creme di bellezza e i cibi per gli animali.

Quando l’ordine viene completato sulle piattaforme e-commerce, il prodotto viene prelevato dalle scaffalature, impacchettato prediligendo la confezione a minore impatto ambientale e inserito in grandi contenitori che vengono affidati ai corrieri secondo criteri di prossimità, dimensione e peso. Dal magazzino di via La Malfa ne partono ogni giorno circa 100, tutti su auto ecologiche di cui 28 mezzi 100% elettrici, in grado di consegnare in un giorno fino a 8mila pacchi svolgendo un servizio capillare e nel rispetto delle tempistiche promesse. I corrieri sono guidati durante il loro lavoro da un palmare che indica l’itinerario più efficiente, in funzione delle fermate da effettuare e delle condizioni di traffico. L’intero processo, dall’imballaggio alla consegna, è stato studiato nell’ottica di massimizzare la tutela dell’ambiente.