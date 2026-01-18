Cronaca

Non si fermano all’alt e si schiantano contro la caserma: 5 giovani in ospedale

Poteva trasformarsi in una strage il grave incidente avvenuto durante la notte a Milazzo, dove un’auto con a bordo cinque giovanissimi è finita fuori strada dopo un inseguimento. La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, ha visto il conducente del veicolo ignorare l’ordine di arresto dei Carabinieri in via Acqueviole.

Invece di accostare, il mezzo ha proseguito la sua marcia finendo però, pochi istanti dopo, violentemente contro il muro perimetrale della caserma dei Vigili del Fuoco. Un impatto tremendo che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. I cinque occupanti, rimasti feriti nello scontro, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati d’urgenza in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i militari dell’Arma per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità dell’accaduto.

