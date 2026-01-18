Maltempo, la Protezione Civile dirama l’allerta rossa: le previsioni per lunedì 19 gennaio

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un nuovo e severo avviso per condizioni meteo avverse, innalzando il livello di guardia per le prossime ore. Se la giornata di oggi, 18 gennaio, vede già un peggioramento, è per domani, lunedì 19 gennaio 2026, che si attende la fase più critica del passaggio perturbato.

Le zone a rischio e i colori dell’allerta

Il bollettino n. 26018 prevede una suddivisione dell’isola in base all’intensità dei fenomeni:

* ALLERTA ROSSA (Allarme): Scatta nella Zona I (Sicilia Orientale – versante ionico). Qui il rischio idrogeologico e idraulico è massimo.

* ALLERTA ARANCIONE (Preallarme): Coinvolge gran parte dell’isola, specificamente le zone A, F, G, H. Si tratta di un’ampia fascia che copre il settore settentrionale, meridionale e sud-orientale.

* ALLERTA GIALLA (Attenzione): Riguarda le zone B, C, D, E (Sicilia centrale e occidentale), dove i fenomeni saranno intensi ma meno estremi rispetto all’est.

Non è solo la pioggia a preoccupare. L’avviso evidenzia un quadro di “Condi-Meteo Avverse” caratterizzato da venti di burrasca provenienti dai quadranti orientali. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente da martedì, quando le raffiche potrebbero raggiungere l’intensità di tempesta.

Di conseguenza, il mare sarà molto agitato: sono previste forti mareggiate lungo tutte le coste esposte, con possibili disagi per i collegamenti marittimi e rischi per le infrastrutture litoranee.

Precipitazioni e rischio idrogeologico

Le piogge saranno diffuse e persistenti, assumendo spesso carattere di rovescio o temporale. I settori più colpiti saranno quelli orientali e meridionali, dove si stimano quantitativi di pioggia cumulati molto elevati. I temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica (fulmini) e locali grandinate. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza e l’attivazione delle procedure previste dai Piani di Protezione Civile comunali.