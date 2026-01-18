A Palermo somministrate centinaia di vaccinazioni antinfluenzali

PALERMO 18 GENNAIO 2026 – La prevenzione esce dagli ambulatori e incontra i cittadini nei luoghi simbolo della città. È positivo il bilancio dell’Influ Day promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, che tra sabato e domenica a Piazza Castelnuovo e domenica allo Stadio Renzo Barbera ha consentito di effettuare centinaia di vaccinazioni antinfluenzali.

A Piazza Castelnuovo, per due giornate consecutive, si è registrato un flusso continuo di cittadini che hanno scelto di vaccinarsi approfittando di un accesso semplice e diretto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sicilia, ha portato la sanità di prossimità nel cuore della città, rafforzando il messaggio di prevenzione in una fase ancora delicata della stagione influenzale.

Oggi l’Influ Day si è spostato anche allo Stadio Barbera, in concomitanza con la partita Palermo–Spezia, consentendo a tifosi e cittadini di accedere alla vaccinazione prima del match e confermando l’efficacia delle iniziative sanitarie nei luoghi di grande aggregazione.

“L’alta adesione dei cittadini – sottolinea il Direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – dimostra che portare i servizi sanitari fuori dalle strutture tradizionali è una scelta vincente. La risposta della gente conferma l’utilità di queste iniziative in un momento in cui l’influenza continua a circolare in maniera significativa”.

Accanto alla vaccinazione antinfluenzale, l’ASP ha rafforzato l’azione di prevenzione complessiva, ribadendo l’importanza di un approccio integrato alla tutela della salute.

“Vaccinarsi – aggiunge Firenze – significa proteggere se stessi e chi ci sta accanto, ma anche contribuire a ridurre la pressione sui servizi sanitari. Continueremo a investire sulla sanità di prossimità, portando la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana”.

L’Influ Day rientra nel più ampio impegno dell’ASP di Palermo per il contenimento dell’emergenza influenzale e per il rafforzamento delle politiche di prevenzione a tutela della salute collettiva.