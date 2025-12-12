Oltre 150.000 vaccini antinfluenzali somministrati in provincia di Palermo

PALERMO 12 DICEMBRE 2025 – La campagna antinfluenzale dell’ASP di Palermo registra un primo traguardo significativo: sono oltre 150 mila le dosi, già, somministrate nei Centri vaccinali aziendali, negli studi dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e nelle farmacie del territorio. Un dato in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024 e che conferma la risposta positiva della popolazione.

L’Azienda sanitaria richiama, comunque, i cittadini a non abbassare la guardia: il picco influenzale è atteso tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, un periodo in cui i contatti sociali aumentano per via delle festività natalizie

“L’elevato impegno dei medici dei Centri vaccinali, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti – sottolinea il direttore sanitario dell’ASP di Palermo, Antonino Levita – ha favorito una crescente partecipazione alla campagna vaccinale. In vista del picco influenzale previsto durante le feste, è fondamentale che chi non l’ha ancora fatto, provveda a vaccinarsi”.

Dall’avvio della campagna, il Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Palermo ha distribuito 310 mila dosi tra vaccino antinfluenzale, anti-RSV, anti-pneumococco e anti-zoster, rifornendo i Centri vaccinali aziendali, le Aziende ospedaliere dell’Area metropolitana, il Policlinico “Paolo Giaccone”, l’ISMETT e le strutture sanitarie convenzionate. Parallelamente è proseguita l’attività negli Open day dedicati alle istituzioni, tra cui Prefettura, Tribunale, INPS, istituti scolastici, penitenziari e residenziali, vaccinando non solo anziani e persone fragili, ma anche il personale che opera nei servizi di assistenza.

“La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 prosegue senza sosta – afferma il direttore del Dipartimento di prevenzione, Domenico Mirabile – c’è ancora tempo per proteggersi dalle forme più gravi della malattia, soprattutto in prossimità delle feste”.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a partire dai 6 mesi di vita, per bambini e adolescenti in età scolastica, adulti over 60, ospiti di strutture residenziali, donne in gravidanza o nel post-parto, operatori sanitari e sociosanitari e persone con patologie croniche, insieme ai loro familiari e caregiver. Confermata anche per questa stagione la co-somministrazione con il vaccino anti Covid-19.

Entrambe le vaccinazioni possono essere prenotate tramite il portale dell’ASP di Palermo alla pagina: https://portale.asppalermo.org/ .